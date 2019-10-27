Екс-соратниця Ляшко закликала всіх жінок любити себе

Популярна телеведуча і співачка Злата Огневич поступово повертається в шоу-бізнес після невеликої паузи. Співачка випустила нову пісню з назвою «Богиня».

Як розповіла сама Злата, в цій пісні вона спробувала підняти важливу тему жіночої самооцінки. У сучасному світі у дівчат і жінок дуже багато проблем, за якими представниці слабкої статі практично не помічають те, чим, по праву, треба пишатися, адже кожна дівчина – це смарагд, який потрібно просто розгледіти.

Злата Огневич зазначила, що сьогодні, якщо поспілкуватися з дівчатами, то у кожної є свій якийсь недолік. У кого зайва вага, у кого-то ще якісь моменти, але при цьому абсолютно в кожній дівчині всередині живе «Богиня». Цікаво, що сама співачка ще не так давно в численних інтерв’ю скаржилася, що не може відчувати себе гармонійно і не вважає себе повністю щасливою. І тільки зовсім недавно дівчина заявила, що знайшла себе і тому щаслива.