Дивом залишився живий: Під Дніпром пацієнт випав на ходу з «швидкої»

У Дніпропетровській області В суботу, 26 жовтня, чоловік випав прямо на проїжджу частину з машини швидкої допомоги. Водій автомобіля, який їхав слідом дивом встиг загальмувати і уникнути наїзду.

Відповідне відео було опубліковано в паблике соцмережі Фейсбук «Просто Дніпропетровськ».

Користувачі соцмережі під постом звинувачують водія «швидкої» в халатності, який не зафіксував двері. А ось очевидці стверджують, що в цьому винен сам пацієнт.

Нібито пацієнт був у нетверезому стані і всіляко противився госпіталізації і під час транспортування робив спроби будь-якими способами вийти з машини. Медпрацівники намагалися його втримати.

Під час падіння чоловік отримав забій голови, але навіть це його не зупинило. В цілях безпеки транспортування хворого продовжили у супроводі правоохоронців.