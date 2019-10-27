Світовий ринок нафти: хто ж на ньому «цар»?

Справжньою сенсацією став виступ керівника «Роснафти» Ігоря Сєчіна на XII-му Євразійському економічному форумі у Вероні (Італія). Природно, що свій виступ він присвятив ситуації на світовому ринку «чорного золота». Ось ключова фраза, яка викликала великий резонанс не тільки в Вероні, але і у всьому світі: «Якщо на попередніх форумах у Вероні ми говорили про те, що на світовому ринку нафти діють три регулятора — Росія, Саудівська Аравія і США, то сьогодні на ринку залишився тільки один регулятор — США. І це треба сприймати як даність».

Під «регулятором» Ігор Іванович розуміє країну, яка на світовому ринку займає стратегічні позиції і здатна ефективно керувати цінами на «чорне золото». Дійсно, на минулорічному форумі у Вероні керівник «Роснефти» говорив про те, що на ринку нафти на найближчі 10-15 років буде існувати тріумвірат рівноправних регуляторів — Росії, Саудівській Аравії та США. І ось через рік Сєчін радикально змінює свою оцінку. І не просто пророкує, а констатує, що на світовому ринку «чорного золота» вже встановилася «монархія». А «монархом» («царем») стали Сполучені Штати.

Мені здається, що Ігор Іванович, м’яко кажучи, дещо згустив фарби. І зробив це, щоб привернути увагу до загрози, що Америка дійсно може стати «царем» на світовому ринку «чорного золота».

Так, США активно нарощують свій нафтовий потенціал. Але поки що за обсягами експорту «чорного золота» Америка далеко не на першому місці в світі. Ось рейтинг першої десятки країн за обсягом експорту нафти за підсумками минулого року (в дужках вказана частка країни у світовому експорті «чорного золота» в 2018 році, %):

Саудівська Аравія (16,1)

Російська Федерація (11,4)

Ірак (8,7)

Канада (5,9)

Об’єднані Арабські Емірати (5,2)

Кувейт (4,5)

Іран (4,5)

США (4,3)

Нігерія (3,8)

Казахстан (3,3)

Як бачимо, за підсумками минулого року США були лише на восьмому місці в десятці провідних експортерів нафти. До титулу «царя» Америка явно не дотягує.

Так, звичайно, у цьому році диспозиція країн в топ-10 істотно змінилася. Іран, зокрема, взагалі, швидше за все, вилетів з топ-10. А Америка, напевно, додатково наростила експорт. Коли будуть підведені підсумки 2019 року, то, не виключаю, вона підніметься з восьмого місця на шосте або навіть п’яте.

До речі, за прогнозними оцінками Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у 2024 році США стануть експортером № 2 після Саудівської Аравії. Де Росія буде через п’ять років? МЕА не уточнює, але зрозуміло, що на нижчій сточке рейтингу, ніж США.

Отже, у 2024 році титул «царя» Саудівська Аравія збереже. Але вона буде формальним «царем». А правити буде Америка (ми чудово розуміємо, що у Вашингтона існують досить ефективні важелі впливу на Ер-Ріяд, які змусять його проводити ту нафтову політику, яка потрібна буде Америці).

Зрозуміло, що це прогнозні оцінки. І, мабуть, Ігорю Івановичу дуже не хочеться, щоб такі прогнози відбулися. Тому він і згустив фарби у своєму виступі на форумі.

Але динаміка нафтовидобутку в Америці дійсно приголомшлива. Кажуть, що нафтової ривок країни стався з приходом в Білий дім Дональда Трампа. Ні, він почався раніше — після фінансової кризи 2007-2009 рр., коли стали відновлюватися ціни на вуглеводні. В Америці почалася так звана «сланцева революція» (видобуток нафти зі сланців, запаси яких там гігантські).

У 2012 році стався особливо помітний стрибок — видобуток нафти в країні зросла на 15% рік і склала 6,5 млн барелів/добу. Через три роки США наростили видобуток ще в півтора рази, довівши її майже до 10 млн. барелів/добу. Америка міцно увійшла в трійку лідерів з видобутку.

За даними «Брітіш Петролеум», в 2016 році розкладка у трійці лідерів була наступною (частка у світовому видобутку нафти, %): Саудівська Аравія — 13,4; Російська Федерація — 12,6; США — 12,4. Сечін у своїй доповіді навів такі цифри минулого року: Росія збільшила видобуток на 3%, Саудівська Аравія — на 14%, а США — на 26%. Причому, такий ривок США зробили, додав Сєчін, завдяки «екологічного нігілізму адміністрації США». Маючи на увазі шкоду, яким супроводжується видобуток сланцевої нафти.

У цьому році США вже зайняли перше місце в трійці головних здобувачів. Ось дані за липень 2019 року (обсяг видобутку млн. барелів/добу): США — 11,98; Російська Федерація — 11,12; Саудівська Аравія — 9,69. Тепер наведу найсвіжішу картину — на початок жовтня 2019 року: США — 11,81; Російська Федерація — 10,77; Саудівська Аравія — 9,13. За липень — жовтень видобуток «чорного золота» в Саудівській Аравії скоротилося на 0,56 млн. барелів/добу, в Росії — на 0,35 млн., а в США — лише на 0,17 млн. барелів/добу. Очевидно, що при таких тенденціях частка США у світовому видобутку буде наростати.

Динамічно зростає і експорт «чорного золота» з США. Наведу деякі дані з доповіді Сечіна в Вероні. За останні три роки експорт американської нафти зріс у шість разів. Причому, якщо раніше основним покупцем була Канада, то сьогодні нафту з США надходить більш ніж в 40 країн. У 2018 році обсяги поставок у країни Євросоюзу виросли в 9,2 рази, до 22,7 млн тонн. В цьому році (січень — липень 2019-го) більше чверті всіх зовнішніх поставок США припало на країни Євросоюзу, зазначив Сєчін.

Тут ще можна додати такий цікавий факт, який був поданий американськими ЗМІ як сенсація: в кінці минулого року на тижневій основі вперше за 70 років було зафіксовано перевищення експорту нафти над її імпортом. Американські ЗМІ розтрубили цю новину наступним чином: США найближчим часом можуть стати стійкими нетто-експортерами «чорного золота». Поки грудневе досягнення 2018 року Америці повторити не вдалося. Але деякі експерти припускають, що у 2020 або 2021 році США дійсно можуть стати повноцінним нетто-експортером нафти (перевищення експорту над імпортом на річній основі).

Сечін ще до форуму у Вероні не раз озвучував думку, що головним засобом експансії США на світовому ринку нафти стали економічні санкції проти значущих виробників і експортерів «чорного золота» (Ірану, Венесуели, Росії). Тільки в 2018 році постачання Ірану на нафтовий ринок Європи знизилися з 27,3 млн до 18,5 млн тонн. У 2019 році поставки в Європу іранської нафти продовжували скорочуватися, а американські експортери займають нішу ринку. «Зараз під американськими санкціями в Ірані, Венесуелі та Росії знаходиться близько третини світових запасів і п’ятої частини світового видобутку нафти», — зазначив Сєчін.

Але найголовніший шкоди нафтової промисловості Росії та просування «нафтових» інтересів Вашингтона в світі завдає Москва. «В лоб» такої тези Ігор Іванович не озвучує. Але про це свідчать ті документи, які з «Роснефти» направлялися на адресу президента РФ. А також публічні виступи прес-секретаря «Роснефти» Михайла Леонтьєва.

Суть занепокоєності керівництва «Роснефти» полягає в тому, що, пролонгуючи свої зобов’язання в рамках ОПЕК+ про скорочення експорту нафти і підтримки надмірно високих цін на «чорне золото», ми даємо можливість Америці зміцнювати свої позиції у видобутку і експорту «чорного золота». Я про це вже писав. Ще раз дам коротке пояснення.

Скорочення нашого експорту означає, що за рахунок цих скорочень Америка буде нарощувати свої поставки та «видавлювати» нас з світового ринку. Підтримання високих цін дає можливість Америці продовжити нарощування видобутку сланцевої нафти. Саудівська Аравія заявляє, що їй потрібна ціна на рівні хоча б 85 доларів за барель. Мовляв, без цього Ер-Ріяд не зможе збалансувати свій бюджет. Все це спектакль. Ер-Ріяд називає ту ціну на «чорне золото», яка потрібна Вашингтону.

Путін (мабуть за підказкою Сечіна) кілька разів говорив, що Росія готова задовольнятися ціною 60 доларів. Але пан Новак, міністр енергетики Росії, представляючи країну в ОПЕК+, як мені здається, більше прислухається до Ер-Ріяду, ніж до Москви. З моєї точки зору, подальшу участь Росії в ОПЕК+ недоцільно і навіть небезпечно для інтересів країни.

Нинішня угода Росії з ОПЕК було підписано влітку цього року і буде діяти до березня 2020 року. «Роснефть», так і інші нафтові компанії Росії, м’яко кажучи, не в захваті від цієї угоди. Мабуть, зайве «алармістський» заяву Сечіна в Вероні адресований російським властям. І є публічним закликом до виходу Росії з ОПЕК+.