У Києві жінка на Renault знесла будівельне огорожу РК Genesis і застрягла

У неділю, 27 жовтня, в Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася аварія з участю автомобіля Renault на єврономерах. Машина в’їхала в будівельну огорожу, знесла його частину і застрягла між ним і стовпом. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Інцидент стався близько 15:00.

Автомобіль Renault рухався по вулиці Вадима Гетьмана бік проспекту Перемоги та з невідомих причин влетів у будівельну огорожу РК Genesis. У момент аварії через нього не проходили пішоходи, тому машина не зачепила людей і просто застрягла між стовпом і металевими конструкціями. Жінка-водій також відбулася лише переляком. Правоохоронці не коментували ситуацію, але відзначили, що винуватиця аварії перебувала в тверезому стані, принаймні, причин проводити перевірку на драгере не було.

Автомобіль з великими труднощами занурювали на евакуатор, так як деякий час не могли дістати його з-під огорожі. Рух на даній ділянці дороги було утруднене, утворилася тягучка. На місце працювали патрульні. Деталі того, що сталося, встановлюються.