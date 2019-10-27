Під Хмельницьким в страшній ДТП розбилася ціла родина

У неділю, 27 жовтня, під Хмельницькому загинула сім’я з трьох осіб, ще одна дитина отримала травми.
Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.
“На автодорозі “Житомир-Чернівці” зіткнулися легковий автомобіль “Фольксваген Каді” та вантажівка “DAF”, – йдеться в повідомленні поліції.
При цьому, 10-річний хлопчик, син загиблих, отримав травми і його було доставлено в лікарню каретою швидкої допомоги. Зараз хлопчика обстежують лікарі. Сім’я жила в Хмельницькому.
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