Під Хмельницьким в страшній ДТП розбилася ціла родина

У неділю, 27 жовтня, під Хмельницькому загинула сім’я з трьох осіб, ще одна дитина отримала травми.

Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

“На автодорозі “Житомир-Чернівці” зіткнулися легковий автомобіль “Фольксваген Каді” та вантажівка “DAF”, – йдеться в повідомленні поліції.

При цьому, 10-річний хлопчик, син загиблих, отримав травми і його було доставлено в лікарню каретою швидкої допомоги. Зараз хлопчика обстежують лікарі. Сім’я жила в Хмельницькому.