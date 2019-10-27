Сердцебиение вместе с головной болью: что это может означать

Существует ряд причин, по которым вы можете испытывать учащенное сердцебиение наряду с головной болью. Некоторые из них могут сигнализировать о серьезном состоянии здоровья, особенно если при этом еще проявляются и другие симптомы.

Факторы образа жизни. Определенные факторы образа жизни могут вызвать одновременно учащенное сердцебиение и головную боль. К таким обстоятельствам относятся:

– стресс

– употребление алкоголя

– употребление кофеина или других стимуляторов

– курение и воздействие дыма

– некоторые лекарства

– обезвоживание.

Болезни сердца. Сердцебиение, ощущаемое одновременно с головной болью, может быть признаком проблем с сердцем. В частности, такие симптомы провоцируются разными типами аритмии. Например, их причиной может быть мерцательная аритмия. Также существуют несколько видов суправентрикулярной тахикардии, которые могут влиять на частоту сердечных сокращений и вызывать другие симптомы, такие как головные боли, головокружение или ощущение слабости.



Высокое кровяное давление. Высокое давление и гипертония также могут иногда также вызывать головные боли и одновременно сильное сердцебиение. Если у вас болит голова из-за высокого давления, вам следует немедленно обратиться к врачу: последствия такого синдрома могут быть очень опасными.

Малокровие. Сердцебиение и головные боли, проявляющиеся вместе, могут быть признаком анемии. Это происходит при недостаточном количестве эритроцитов в крови. Анемия, в свою очередь, может возникать из-за того, что в питании человека недостаточно железа, или у него имеется заболевание, которое вызывает проблемы с выработкой, повышенным разрушением или потерей эритроцитов.

Гипертиреоз. Гиперактивная щитовидная железа тоже может вызвать изменения в сердцебиение и другие си

мптомы, такие как потеря веса, увеличение дефекации, потливость, усталость, головные боли.

Паническая атака. Для этого состояния характерно ощущение сильнейшего неконтролируемого страха, нехватки воздуха, близости смерти. Симптомами панической атаки вполне могут быть сердцебиение наряду с головной болью. Среди других признаков – проблемы с дыханием, головокружение, покалывание в пальцах рук и ног.

Феохромоцитома. Феохромоцитома является редким заболеванием надпочечников. Образуется доброкачественная опухоль, которая выделяет гормоны, вызывающие ряд симптомов, в том числе головные боли и учащенное сердцебиение, высокое кровяное давление, тремор, одышку.

Сердцебиение и головная боль после еды. Сытная и острая пища может вызывать учащенное сердцебиение после еды, а головную боль, в сущности, можно заполучить от любого количества продуктов. Около 20 процентов людей, страдающих от головной боли, говорят, что именно пища является для них спусковым механизмом. Общие виновники – молочные продукты или чрезмерное количество соли. Употребление алкоголя или кофеина также может вызвать учащенное сердцебиение и головную боль.