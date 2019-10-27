Настя Каменских стала блондинкой и облачилась в латекс

Известная певица Настя Каменских презентовала новый клип на песню Elefante. Режиссером видеоработы выступил Леонид Колосовский.

Об этом пишет FaceNews.ua со ссылкой на Hyser.

В новой видеоработе исполнительницы соединено множество элементов: английский и испанский языки, магические создания и невообразимые метаморфозы, украинские мотивы и заводные латиноамериканские ритмы.

«Надеюсь, я подарю вам настоящий латиноамериканский карнавал, ведь особенную атмосферу праздника в этом треке создает смелый фьюжн мелодичной украинской сопилки с латиноамериканскими битами! Погрузитесь в атмосферу магических персонажей и ярких красок», – анонсировала новинку Каменских в своем микроблоге.

В клипе Настя демонстрирует несколько пикантных образов: боди из черного латекса, колготы с анималистическим принтом и туфли на шпильке; розовый жакет из крокодиловой кожи, черный кожаный бюстгальтер, трусики, колготы и лакированные лодочки; черно-синее боди со шнуровкой, колготы в сетку и высокие черные сапоги на платформе и каблуке.

Также на видео можно увидеть Каменских в образе короткостриженной блондинки.

Отметим, что в клипе артистки появляется и ее супруг Потап.