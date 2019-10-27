Королева дивує: Єлизавета ІІ прийшла на зустріч в тюльпановій сукні (фото)

Британська королева Єлизавета II прийняла під час приватної аудієнції в Букінгемському палаці посла Болгарії Марина Райкова і його дружину Маріану Райкову.

Приватна аудієнція традиційно відбувалася в одному з кабінетів Її Величності в Букінгемському палаці. Королева прибула на прийом в новому аутфіті – світло-сірій сукні з принтом тюльпанів, улюблених лакованих туфлях на підборах і з лакованою сумкою від марки Launer в руках.



Getty Images

Ми знову бачимо на королеві перлинне намисто і сережки. Вона стоїть напівбоком до камери, тому макіяж на обличчі практично не помітно, тільки видно, що на губах у Її Величності темна помада.

Днем раніше 93-річна Єлизавета II давала аудієнцію послу Федеративної Демократичної Республіки Ефіопії і прибула на прийом в чорній сукні з квітковим принтом і принтом білок.

Getty Images