Схоже на кратери: в мережі показали фото жахливої дороги з Дніпра в Нікополь

Регіональна траса Р-73 Дніпро-Нікополь, незважаючи на постійні ремонти, як і раніше виглядає як декорація до фільму про постапокалипсисе, а ями на дорозі змушують згадувати про місячних кратерах.

Останній раз трасу ремонтували у квітні 2019 року, але із-за обмеженого фінансування до найбільш проблемних ділянок руки так і не дійшли. Дорога цілком заслужила на місце в рейтингу найгірших трас України.

Фотографії поточного стану дороги опублікував «Інформатор».

«На трасі, як на Місяці, всюди кратери… Узбіччя всіяна дисками, далеко блимають аварійки стоять біля узбіччя машин, звідусіль лунають нецензурні вислови водіїв. Єдиний бізнес, який виживає в цьому світі, — шиномонтаж», — зазначають журналісти, які побували в самих убитих місцях на трасі.





Ремонт на окремих ділянках траси біля нікопольської розвилки проводився в 2018-2019 році і обійшовся в 357 млн гривень.