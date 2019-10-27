Терористи «ДНР» масово заразилися Снідом

На Донбасі зафіксований масовий випадок захворювання на Снід серед терористів одного з полків самопроголошеної «ДНР».

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний «Штірліц»). Уточнюється, що інцидент стався в 11-му окремому мотострілецькому полку «Схід»1-го армійського корпусу Російської Федерації.

Після аналізу крові 11 бойовиків, 8 з них поставили цей діагноз. Серед хворих, за даними українського військового, є одна жінка.

«В даний час всі госпіталізовані в лікарні Донецька. Керівництвом окупаційного формування прийнято рішення про проведення лікарської комісії всього особового складу і виявлення причин масового захворювання.

Цікавим фактом є те, що, швидше за все, ця цифра збільшиться з прогресією, незважаючи на контингент «захисників російської світу», – написав Штефан.