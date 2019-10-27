«Беру Юзика!» У мережі спливло відео, як Зеленський зі сміхом читає повістку в армію

У мережі з’явилося відео, на якому майбутній президент України Володимир Зеленський у компанії колег зі студії «Квартал 95» і військових зачитує свою повістку в армію.

Ролик з’явився 27 жовтня на YouTube-каналі TheTerminatorT-800-101- і пізніше був видалений. Проте, користувачі мережі встигли його перезаливати

На відеозаписі, швидше за все, зробленої під час однієї з поїздок «Кварталу» в зону АТО в 2014 році, Зеленський зачитав уголос текст з аркуша А4.

«Читаю: порядок… Нормально! Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу по мобілізації негайно. В зв’язку з призовом ви маєте право вибрати для проходження служби будь-який підрозділ», – процитував актор.

«23-й батальйон!» – вигукнув хтось із військових.

«Я із задоволенням… Я беру в підрозділ Юзика», – відповів він під сміх присутніх.

Зазначимо, у коментарях до відео багато користувачів мережі висловили обурення жартом нинішнього президента. Втім, коментатори також наголосили, що порядок, очевидно, не була справжньою.