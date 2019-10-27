Війна на Донбасі: бойовики знову застосували заборонену зброю

На Донбасі, протягом поточної доби, 27 жовтня, бойовики знову застосували заборонену зброю та 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляється на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

Впродовж 27 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню.Позиції було обстріляні із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “СХІД” бойовики один раз обстріляли позицій Об’єднаних сил.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “ПІВНІЧ” було здійснено 6 обстрілів із з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів.

У результаті обстрілів українські військові не постраждали.