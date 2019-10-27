До 30 грн за долар: складено прогноз валюти до кінця року

Курс долара в Україні в обмінниках до кінця 2019 року буде перебувати на позначці 27-27,5 грн/$.

Такий прогноз озвучив економіст Ігор Гарбарук. За його словами, певне зростання курсу можливий в найближчі тижні.

«У третій декаді жовтня і на початку листопада, я думаю, певне зростання курсу відбудеться… Я думаю, рівень 27-27,5 грн/$ на кінець року – це якраз і буде той реальний курс в обмінниках, який ми побачимо», – розповів економіст.

За словами Гарбарука, на сьогоднішній день на валютному ринку України спостерігається надлишок долара.

«Три дні тому на мільярд з гаком продали облігації внутрішньої державної позики. Нерезиденти країни завели сюди валюту, купили гривні і придбали цінні папери… У нас досить добрий урожай – тільки за перші півроку на 42% зріс експорт зерна. На 19% за півроку зріс експорт чорних металів. На 13% зросли надходження від наших заробітчан… Складається ситуація, що пропозиція валюти на ринку більше, ніж потрібно. Тому курс не зростає», – пояснив він.

При цьому Гарбарук зазначив, що, незважаючи на стабільний долар, спостерігається зростання цін на паливо, продукти, товари.

«Інфляція не настільки прив’язана до долара», – підкреслив він.