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«Каса все ближче!» Зеленського попередили про «розплати» за скандал на Донбасі

27.10.2019

Президент України Володимир Зеленський, нахамив добровольцям на Донбасі, зробив помилку, яка буде йому дорого коштувати.

Таку думку висловив у Facebook колишній депутат Верховної Ради України Борислав Береза, коментуючи скандальний візит Зеленського в селище Золоте на лінію розведення військ.

«Володимир Зеленський, будучи коміком і народним улюбленцем, звик до підтримки і оплесків. І дозволяючи собі, як коміку, на сцені багато, отримував підтримку натовпу. Але ставши президентом України він не позбавився від старої звички. І він жадає визнання, овацій і любові народу. Але ж тепер його оцінюють не як гумориста або актора, а як політика. І те, що можна пробачити гумористу, недозволено для політика», — пише екс-нардеп.

На його думку, «поїхавши в Золоте і показавши себе хамом, президент зробив помилку, яка дорого йому коштувати серед електорату».

«Звичайно, можна знову почати їздити по регіонах, зображуючи совкового голови колгоспу і ганяти дрібних чиновників, можна провести кілька арештів і на час переключити увагу суспільства, можна записати видосик або зрежисирувати чергова піар-шоу. І на час це зможе трішки підлатати рейтинг. Але коли справа доходить до конкретики, до стратегічного планування і прийняття рішень, то, на жаль, Зеленський показує себе не з кращого боку, а його команда показує себе, як натовп недосвідчених і некомпетентних аматорів», — підкреслив політик.

Береза нагадав відомий вислів бізнесмена Ігоря Коломойського: «Життя – це супермаркет, бери що хочеш, але каса попереду».

«Так от, по відношенню до шостого президенту це не менш актуально. А каса все ближче і ближче», — підкреслив він.

 

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