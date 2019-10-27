Терористи влаштували підлу провокацію на ділянці розведення

У районі ділянки розведення сил і засобів поблизу н.п. Петрівське на Донбасі в суботу, 26 жовтня, терористи обстріляли безпілотник місії ОБСЄ.
Бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї, інформує пресслужба Операції Об’єднаних сил на сторінці у Facebook.
У зв’язку із загрозою втрати БПЛА, він був посаджений. Уточнюється, що дрон ушкоджень не отримав.
“Варто зазначити, що російські окупаційні війська регулярно відкривають вогонь по безпілотних літальних апаратах Місії і протидіють роботі таких апаратів засобами радіо-електронної боротьби.
Це свідчить про спробу противника не допустити виявлення представниками міжнародних організацій озброєння, забороненого мінськими домовленостями, та інших порушень”, – сказано в повідомленні.
В ООС наголосили, що противник нерідко намагається звинуватити в своїх діях українську сторону.
“Українські військові, дотримуючись чинного законодавства та міжнародних зобов’язань, успішно виконують завдання щодо стримування російської агресії і готові діяти за будь-якого варіанту змін обстановки”, – підсумували в пресштабі.