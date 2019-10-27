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Під Києвом чоловік намагався підірвати цілу сім’ю

27.10.2019

На Київщині п’яний чоловік прийшов до будинку свого знайомого і погрожував підірвати його разом з сім’єю.

Як повідомили в прес-службі обласного управління Нацполіції, інцидент стався в селі Требухів Бориспільського району.

“Чоловік 1959 року народження, будучи напідпитку, вночі намагався проникнути в будинок свого знайомого. Втім, господар миттєво відреагував і просто виштовхнув підривника на вулицю. Це і врятувало життя його сім’ї”, – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, граната вибухнула вже на дворі, люди залишилися живі, проте двоє людей все ж отримали поранення – 39-річний господар будинку отримав осколкові поранення і був доставлений в Центральну районну лікарню. Також в спецпалаті медичного закладу виявився і нападник.

При огляді місця події були виявлені залишки гранати. А під час обшуку в будинку підривника був виявлений запал від ще одного вибухового пристрою.

Зловмисник затриманий, порушено кримінальні провадження за статтями “замах на умисне вбивство”, “незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами”.

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