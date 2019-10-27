«Якщо ти хочеш змінити країну, то потрібно самому подавати приклад»: Фурса заявив, що президент не має права хамити

Сергій Фурса у своєму блозі на сторінках видання Цензор.НЕМАЄ підкреслив, що якщо Володимир Зеленський дійсно хоче змінити Україну, то йому потрібно самому подавати приклад. При цьому інвестиційний банкір додав, що перша особа держави не має права хамити, оскільки це лише збільшить рівень хамства в країні

Сергій Фурса нагадав, що Володимир Зеленський хоче повернути додому українців, які виїхали за кордон. Інвестбанкір зазначив, що у нього теж багато друзів виїхало і в США, і в країни ЄС. Коли ці люди приїжджають в Україну, то перше, що їх шокує — це хамство, контрастує з тим, як люди ставляться один до одного в цивілізованих країнах.

Якщо Зеленський дійсно хоче змінити Україну, то він сам повинен показувати приклад. Першій особі держави не можна грубіянити, оскільки це лише збільшує рівень хамства в країні в цілому. Його починають сприймати як норму. Однак хамство — це норма підворіття, норма «російського світу», але ніяк не Європи. До тих пір, поки в Україні буде панувати хамство, українці, які приїжджають в гості з інших країн, будуть намагатися якомога швидше повернутися назад.