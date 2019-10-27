«Працював» по ночах: у Києві спіймали нахабного злодія

У Києві затримали зухвалого грабіжника, який заробляв на тому, що здійснював крадіжки з автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва в Facebook.

«Злодій діяв вночі, пересуваючись на автомобілі. Він викрадав з авто інструменти, магнітоли і відеореєстратори, розбиваючи скло двері», — повідомили у відомстві.

Уточнюється, що затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відомо, що 42-річного злочинця затримали на вулиці Булгакова, де він розбив скло двері автомобіля і викрав звідти підголовники крісел.