Заклеювала скотчем роти: виховательку дитсадка підозрюють у знущаннях з дітей

Батьки вихованців старшої групи одного з дошкільних навчальних закладів на Миколаївщині повідомили, що 30-річна працівниця дитсадка знущається над дітьми.

Колективне звернення надійшло в управління у справах дітей Первомайської міської ради. Поліція почала розслідувати справу.

Правоохоронці поспілкувалися з усіма батьками вихованців групи дитячого садка і з’ясували, що жінка заклеювала роти скотчем тим дітям, які, на її думку, погано себе вели. Вихователька застосовувала свої специфічні заходи щодо шести п’ятирічних малюків, серед яких одна дівчинка і п’ять хлопчиків.

При процесуальної підтримки місцевої прокуратури зловмисниці вже повідомили про підозру у вчиненні шести злочинів за ч. 2 ст. 126 КК України (побої і мордування). Порушниці загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.