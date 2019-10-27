Опитування показало ставлення українців до дій Зеленського в Золотому

Більшість громадян України підтримують президента Володимира Зеленського та його хамську поведінку під час робочої поїздки в Золоте на Донбас.

Відповідні дані були опубліковані на каналі Телеграм «Жінка з косою»

Згідно зі статистичними даними, 73% українців підтримують фривольні і не зовсім пристойні, грубі висловлювання, які дозволив собі глава держави.

Ще 8% опитаних громадян вважають, що так говорять «гопники», і для президента така поведінка неприпустима.

«19% — поки не визначилися, спостерігаючи за всім цим п@здецом в країні!» — йдеться в повідомленні.