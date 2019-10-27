Добу на Донбасі: 7 обстрілу

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід противник здійснив один обстріл з великокаліберних кулеметів.

З початку доби неділі, 27 жовтня, незаконні збройні формування 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат в результаті обстрілу серед особового складу Збройних сил України не зафіксовано, повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Схід противник здійснив 1 обстріл з великокаліберних кулеметів, неподалік Березового.



В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ — 6 обстрілу: двічі поблизу Новолуганского — з мінометів калібру 82 мм і стрілецької зброї; неподалік Луганського — з великокаліберних кулеметів; два рази у Золотого-4 (за межами ділянки розведення) — з підствольних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Травневого — зі стрілецької зброї і станкових і ручних протитанкових гранатометів.