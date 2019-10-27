«Вова, хлопчик-ухильників-«неЛох»: Омелян зганьбив Зеленського з-за воїна АТО Ганзи

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував президента Зеленського за зауваження бійцеві Нацкорпуса Борису Ганзи, який з 2014 по 2017 рік воював на Донбасі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook політик зробив репост публікації журналіста Юрія Бутусова, в якій мова йде про бесіду Зеленського з бійцем ООС Ганзой.

Борис Ганза з 18 років воював з російсько-терористичними військами в лавах батальйону «Азов» і брав участь у нещодавній акції «Ні – капітуляції!».

Під час розмови з добровольцями в Золотому Зеленський намагався переконати їх покинути населений пункт і звернувся до Ганзи піти до лав ЗСУ.

«Коли ти хочеш захищати Батьківщину – в армію піди і захищай, Боря», — сказав йому президент.

Сам Ганза також заявив, що Зеленський розповідав про відсутність стрілянини в даному районі, де планується розведення військ. Також президент не зміг дати відповіді на багато питань, що стосуються воцаріння світу на Донбасі і внутрішньополітичної ситуації в Україні.

«Президент запропонував мені послужити в армії – а що він зробив для реформи армії або поліції, щоб закликати туди людей йти служити?» – сказав боєць журналістам, додавши, що добровольці не підуть з Золотого.

Коментуючи ці слова, Омелян піддав Зеленського різкій критиці.

«Вова, хлопчик-ухильників – «неЛох» – 42 роки звертається до воїну, який у віці 18 років, в 2014 році, пішов на фронт захищати Україну і провоював на фронті до 2017 року», — написав Володимир Омелян.