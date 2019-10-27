Домовленість Путіна і Ердогана щодо Сирії: що відомо на даний момент

У неділю, 27 жовтня, підрозділи курдів в Сирії почали відходити з території уздовж турецького кордону в зв’язку з домовленістю Туреччини та Росії, укладеною у вівторок, 22 жовтня.

Зокрема, сирійські демократичні сили (SDF) вийшли з кількох сіл на прикордонній смузі з Туреччиною. На даний момент їх сили «перерозподіляються» на нові позиції далеко від кордону з Туреччиною, і їх замінюють сирійські урядові сили.

При цьому, в офіційній заяві говориться, що відвід має метою «зупинити кровопролиття і захистити жителів регіону від турецьких нападів».

Нагадаємо, Туреччина почала наступ на північному сході Сирії 9 жовтня для боротьби з курдськими загонами, які Анкара вважає терористами, зв’язаними з повстанцями будинку. Наступ було припинено після припинення вогню з боку Росії та США.