Скандальна «Міс Україна» виправдалася за гучна заява

Переможниця конкурсу краси «Міс Україна — 2019» Маргарита Паша, яка раніше викликала скандал, назвавши аннексированный Крим «належить всім людям», спробувала виправдатися за сказане.

Вона розмістила на свою сторінку в Instagram пост, в якому знову заявила про те, що аннексированный півострів належить «людей Землі» та зробила акцент на тому, що він – частина планети.

«Питання звучало «Чий Крим?». Питальним словом було «чий» і ніяк інакше. Тому і відповідь досить логічне. Вся територія землі належить людям, а Крим – це частина Землі, частина величезної планети і, відповідно, він теж належить нам, людям! Логічно», – пояснила Паша.

Також вона порадила недоброзичливцям обережніше ставитися до звинувачень.

«Завжди обмірковуйте питання, що вам задають. У кожної медалі є дві сторони, і одного разу все може перевернутися! Стаєте мудрішими і вчіться аналізувати інформацію, яку публікують ЗМІ! Будь-яку ситуацію можна трактувати по-різному, залежно від вигоди і того, що ви хочете отримати в результаті. Мені складно нав’язати чужу думку! Написати гидоти ви завжди встигнете, але не забувайте, що слово – не горобець. Думайте перед тим, як ображаєте, звинувачуєте когось… А головне, будьте добрішими і гуманніше!» – резюмувала модель.