Ігор Ткачук сяде за «буксирну схему»?

Після зміни влади і гучного звільнення скандального екс-голови Одеської філії АМПУ Ігоря Ткачука в СБУ слідчі відновили активні дії по так званій «буксирної» схемою.

Про це редакція 368.media дізналася з матеріалів кримінального провадження за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК. Кримінальне провадження почали ще у листопаді 2017 року, але тільки на початку жовтня цього року СБУ звернулася до суду з проханням надати доступ до необхідних слідству документів ПАТ «Банк Восток».

Оперативники розслідують діяльність ТОВ «Экофлот» — приватного буксирного підприємства. Фірма працювала в Одеському порту аж до серпня 2017 року і продовжував працювати в інших портах країни, надаючи буксирні послуги для операцій, пов’язаних з входом, виходом і переміщенням суден в акваторіях портів.

За даними правоохоронців, «Экофлот» на підставі укладених з іноземними компаніями договорів чартеру і фрахту орендував буксири і нібито платив іноземцям фрахтову ставку з урахуванням податку від отриманого прибутку, який сплачується до держбюджету України в розмірі 6%.

На підприємстві посилалися на норми міжнародного права, що дозволяють уникнути подвійного оподаткування. Однак у цьому випадку фрахтова ставка повинна виплачуватися безпосереднього власника судна, а не агенту, який сам фрахтує судно, у власника. Крім того, самі поняття чартеру і фрахту передбачають оренду судна для перевезення пасажирів або багажу, а портові буксири використовуються зовсім для інших цілей.

За даними силовиків, таким чином «Экофлот» у 2018 році перерахував до держбюджету 3,7 млн гривень за ставкою 6%, хоча за законом повинно було виплатити трохи менш 9,3 млн гривень за ставкою 15%.

У ході слідства правоохоронці встановили, що за аналогічною схемою працювали ще ряд буксирних компаній: ТОВ «Навигейт», засновником і керівником якого значиться одесит Євген Чернишенко, ТОВ «Таг Сервіс» (засновники — житель Одеської області Володимир Скалозуб і киянин Сергій Скляр), ТОВ «Прайм Едженсі» (у складі засновників одеситки Анастасія Савушкіна і Світлана Кривошеїна, житель Овідіопольського району Одеської області Віктор Юханов і житель Вінницького району однойменної області Олег Червоних), а також ТОВ «Одеська буксирна компанія» (засновник і керівник — одесит Дмитро Максимчук), останнім буквально кілька місяців тому називалося ТОВ «Децима Інвестмент».

Що стосується ТОВ «Экофлот», то на даний момент воно перейменоване в ТОВ «Марина-Біч» і офіційно зареєстрована в Чернігові, кінцевим бенефіціаром значиться житель Запоріжжя Сергій Петров, хоча ще в 2018 році його засновниками були одеситка Ірина Ткач, а також засновники ТОВ «Прайм Едженсі» Світлана Кривошеїна і Віктор Юханов.

ТОВ «Прайм Едженсі» зареєстровано на Митній площі в бізнес-центрі «Марін-Плаза», незважаючи на те, що юридичні адреси «Таг Сервіс», «Навигейт» і «Одеська буксирна компанія» інші, за даними слідства, працюють вони там само. Крім того, у «Прайм Едженсі» і «Таг Сервіс» і зовсім один і той ж контактний номер телефону, раніше той же номер був і у ТОВ «Экофлот».

Ми вже писали про «буксирних» схемах, які успішно впроваджував у портах Одеської області спочатку на посаді голови Одеського порту, а потім на посаді голови Одеської філії АМПУ Ігор Ткачук. Його схеми дуже серйозно вдарили по портової прибутку, оскільки основний потік коштів портів приносять саме буксирувальні операції, а за сприяння Ткачука у цій сфері почали працювати приватники.

Спочатку, будучи Ткачука головою Одеського порту, в Одеську область зайшло ТОВ «Экофлот», після чого порт замість того, щоб заробляти самостійно, почав здавати «Экофлоту» в оренду буксири за мінімальними тарифами, приватна компанія у відповідь початку демпінгувати, сильно знизивши вартість буксирувальних операцій.

У підсумку фірма за чотири місяці заробила в Одеському порту понад 52 млн гривень, заплативши при цьому порту трохи більше десяти. Коли договір, що вбиває буксирну галузь в Одеському порту, за сприяння Мінінфраструктури все ж вирішили розірвати, Ігор Ткачук заявив, що нічого не знає, звинувативши у всьому Одеська філія АМПУ, хоча договір про співпрацю був підписаний його заступником Віктором Слободянюком.

Однак на цьому «буксирна» схема не закінчилася — Ігор Ткачук очолив Одеський філіал АМПУ, а «Экофлот» продовжив працювати в інших портах регіону. В Одесу за сприяння Ткачука зайшло ТОВ «Прайм Едженсі». Цікаво, що один із співзасновників цієї компанії, Олег Червоних, вважається людиною племінника Ігоря Ткачука Сергія. Тоді на роботу одеського портового флоту почали скаржитися вже іноземні компанії, наприклад, P&O Maritime. У компанії заявили, що диспетчери та адміністрація Одеського порту навмисно саботують запити капітанів суден і суден P&O Maritime, тримаючи їх на рейді і змушуючи передавати заявки на буксирування ТОВ «Прайм Едженсі».

Ще один учасник схеми Ткачука — пов’язане з ТОВ «Прайм Едженсі» і ТОВ «Экофлот» ТОВ «Таг Сервіс». В Одеську область компанія прийшла в кінці 2018 року і працює за тим же принципом. Незважаючи на те, що засновниками значаться українці Сергій Скляр і Володимир Скалозуб, у компанії російські корені.

Нагадаємо, Ігор Ткачук офіційно звільнений з посади з 8 жовтня, а вже через два дні, 10 жовтня, Приморський райсуд Одеси дав СБУ офіційну дозвіл на доступ до зберігаються в ПАТ «Банк Восток» інформації та документів по його «буксирним» схемами.