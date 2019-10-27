Ризики для Зеленського та України від розведення сил в Золотом і Петровському

Відведення військ в Золотом і Петровському після того, як Кремль заявив, що не може гарантувати відведення військ т. н. «ДНР» і «ЛНР» несе величезні ризики не тільки для наших військових позицій і цивільних, які там проживають, але і особисто для Володимира Зеленського та його рейтингу.

По-перше, у разі зриву (ймовірність дуже велика) і заняття наших теперішніх позицій бойовиками, протести ветеранів можуть стати неконтрольованими і привести до кровопролиття і, в підсумку, «знесення» / добровільну відставку Зеленського. Це найгірший сценарій

По-друге, це автоматично і серйозним чином відобразиться на рівні його підтримки, послабивши його позиції в переговорах з Кремлем. І з Заходом, до речі, теж. Так що вони вміло «викручували йому руки», наполягаючи на відвід військ навіть всупереч неприкращающимся обстрілу. Що, звичайно ж, йому також пригадують.

По-третє, час грає на Кремль. Все більше переконуюся в тому, що росіяни навмисно затягують час і продовжують обстріл, не зберігаючи режим тиші в пунктах розлучення військ протягом необхідних для цього 7 днів.

З одного боку , скоро почнуться дощі, що значно погіршить становище військових «в полі». Але головне – прийдуть перші платіжки за опалення 73% його виборцям…При чому для найменш забезпечених, в першу чергу для пенсіонерів, вони підвищаться, оскільки минулого тижня було прийнято рішення про те, що буде піднято «поріг» з 15% до 20% на оплату комуналки від доходу тих, хто отримує субсидії. Тобто найбідніших, які голосували за Зеленського в надії на ЗНИЖЕННЯ, а не підвищення «комуналки». Дивимося річну соціологію очікувань громадян від його президентства.

Так що в цілому, у разі реалізації подібного сценарію, росіяни отримають подвійний, якщо не потрійний «гешефт». Змінять свою користь стратегічну ситуацію на фронті (вони грають » у довгу » і зараз геополітична ситуація в світі починає швидкими темпами змінюватися на їх бік).

По-друге, зниження підтримки Зеленського всередині країни, що автоматично підриває його позиції не тільки в переговорах з Донбасу (буде більш вразливий, а значить буде легше дотиснути і схилити до вигідних для себе рішень). У разі розвитку найгіршого сценарію — хаос і некерованість в країні, таке собі «дежавю» лютого 2014-го, коли відхопити нові шматки від українського «пирога» і створити ще пару-трійку «квазиреспублик» Новоросії , тим самим реанімувати, здавалося б, вже мертвий проект..

Мені здається, що саме на цей сценарій все більше зараз ставлять в Кремлі, пильно спостерігаючи за розвитком ситуації. Особливо після інциденту в Золотом «я не лох», який однозначно посилить і так досить висока неприйняття його серед ветеранів і військових в цілому.

А бажаючих їх додатково «накрутити», що вже йде повним ходом в соцмережах, у нас, на жаль, хоч відбавляй ….

Сподіваюся, в його оточенні знайдуться люди, здатні донести до нього більш ніж реальні сценарії розвитку ситуації.