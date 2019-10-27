Зеленський в Золотому: Ми приїхали переконатися, що люди хочуть розведення сил, а то нам демонстрації в Києві влаштовують

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з жителями Золотого Луганської області, які підтримують розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі, заявив, що українська влада і військові готові до розведення сил.

Про це він заявив у відеосюжеті про поїздку глави держави в Золоте 25-26 жовтня, розміщеному на його офіційних сторінках в соцмережах.

«Коли буде розведення? Ми готові. Скоро. Я приїхав переконатися, що люди хочуть розведення, тому що нам там влаштовують демонстрації в Києві, і вони розповідають нам все, що вони хочуть вас захистити, від нас. Тому ми і приїхали. Тому що наші військові молодці, вони всі готові, ми готові до розведення», — сказав він, відповідаючи на питання про те, коли відбудеться розведення сил.