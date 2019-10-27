«Давно хорошого сексу не було»: Портнов зробив цікаву пропозицію Чорновіл і Порошенко

Скандально відомий юрист Андрій Портнов запропонував приїхати до нього колишньому президенту Петру Порошенку і нардепа від його фракції Тетяни Чорновіл.

Про це він висловився на своїх сторінках в соцмережах ввечері 27 жовтня.

Відзначається, що сьогодні у Портнова день народження, і Чорновіл намагалася завдати йому візит на човні, у зв’язку з чим вийшла новина на «П’ятому каналі» колишнього гаранта.

«Приплывайте наступного разу разом із вашим патроном, а то в нашому лігві у сторожа і собаки давно хорошого сексу не було», — прокоментував це Портнов.