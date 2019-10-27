В Україну повернувся скандальний депутат, який пропонував передати Крим Росії

Колишній народний депутат Андрій Артеменко повернувся в Україну.

Повідомив про це екс-депутат Василь Горбаль на своїй сторінці в Facebook.

Горбаль опублікував спільну з Артеменко фото, зроблене на території Києво-Печерської лаври.

«Зустрів молитовника нашого вашингтонського», — написав він.

Нагадаємо, що В лютому 2017 (за тиждень до відставки Флінна) Андрій Артеменко через персонального адвоката Д. Трампа Майкла Коена і російсько-американського бізнес-партнера Фелікса Сатера передав радника з національної безпеки новообраного президента США генерала Майкла Флінна пакет з пропозиціями щодо врегулювання українсько-російського кризи і, відповідно, зняття санкцій США з Росії.

План містив пропозицію «припинення військової агресії Росії проти України» і передбачав передачу Росії української Криму в «довгострокову оренду» строком на 50 або 100 років. Також в цьому плані пропонувалося зняття санкцій з Росії. За його словами, цей план отримав схвалення Путіна.

21 лютого 2017 проти Артеменко прокуратурою України було порушено кримінальну виробництво за підозрою в державній зраді.

21 квітня 2017 Генеральна прокуратура України ініціювала процедуру позбавлення громадянства Андрія Артеменка, який раніше нібито передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майкла Флінна план нормалізації відносин між Україною і Росією.

У зв’язку з публікацією так званого «плану Артеменко» у ЗМІ поширилася інформація про наявність у депутати канадського громандянства. Сам Артеменко підтвердив, що він «громадянство не тільки Канади», однак у березні він заявив, що його канадський паспорт був анульований 2014 року, проте громадянство Канади залишається в силі.

29 квітня 2017 Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Андрія Артеменка.