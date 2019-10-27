Школи не існує, а вчителі – прихильники бойовиків: в мережі вказали на важливі момент з відвідуванням президента Зеленського Золотого

Провів два останній дні в селищі Золоте Луганської області гарант Конституції Володимир Зеленський насправді поспілкувався з вчителями неіснуючої на сьогоднішній день школи, і вони закликали його відвести війська з Донбасу.

Пост про те, що в Золотому така школа не існує, і що самі педагоги п’ять років тому закликали агресора Путіна ввести військ, опублікований на сторінці користувача з ніком Himikus в мікроблозі Twitter.





«Як вже це бл… цирк задовбав! Актор, який грає роль президента, вирішує нашу долю, долю країни з акторами, які грають роль вчителів», — не без гіркоти зазначив він і опублікував яскраве фото, яким все сказано. Підтвердження того, що ця школа не існує, опублікував інший користувач Faberum. Так, він показав витяг з Єдиного держреєстру реєстрації підприємств і підприємців з відповідним записом. Таке спілкування президента з вчителями викликало хвилю обурення і здивування в мережі.



Зазначимо, що після поїздки гаранта Золоте він написав у Facebook наступний пост: «Провів дві доби в Золотом. Зустрічався з вчителями і лікарями, які, незважаючи на складні умови, продовжують робити свою роботу. Зрозумів одне — всі хочуть миру. Всі готові до розведення».