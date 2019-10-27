У Гончарука пообіцяли змінити вміст пакунків малюка, але залишити ціну колишньою

Міністерство соціальної політики України перегляне наповнення пакету малюка».

Про це в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня» розповів заступник міністра Мінсоцполітики Олег Коваль.

«Що стосується змісту «пакету малюка», він буде переглянутий. З цього приводу є різні думки. В кінці листопада — початку грудня ми їх всі згрупуємо. Ціна «пакету» залишиться колишньою — в межах п’яти тисяч гривень. Постанову ми не міняємо», — сказав заступник міністра соцполітики.

За словами заступника міністра, програма «Відповідальне батьківство» працює з вересня 2018 року. За цей час народилося понад 320 тисяч дітей. З вересня 2018 і до кінця 2019-го року на реалізацію програми витрачено приблизно 1,8 мільярда гривень бюджетних коштів, які були розподілені по обласних держадміністраціях у субвенції, призначеної на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю.

Ці гроші лежать на казначейських рахунках облагосадминистраций, в тому числі Донецької, яка відмовилася підписувати договір з UNOPS (управління ООН з обслуговування проектів). Тому, згідно з підписаним меморандумом, UNOPS закуповував і формував «пакунок малюка» для всіх областей, крім Донецької, яка контракт на поставку з ними не уклала взагалі.

З Донецької ОДА надіслали довідку з посиланням на кримінальну справу в Генпрокуратурі й покроковий опис всіх подій, пов’язаних із порушенням законодавства при формуванні та закупівлю «пакунків малюка». Тобто, облдержадміністрація, як державна установа, відмовилася укладати угоду з чинною в Україні міжнародною організацією, яка здійснює закупівлі бюджетними коштами через Prozorro, і не у відповідності з Законом України про публічні закупівлі.

Губернатор області запевнив, що в разі монетизації цього пілотного проекту вони зможуть проконтролювати кошти, і звести до мінімуму можливість нецільового витрачання коштів, що йдуть на дитину.

«Зараз йде узгодження з Мінфіном. Воно трохи затяглося з об’єктивних причин, пов’язаних з підготовкою бюджету», — повідомив Коваль.

За його словами, близько місяця тому постановою Кабміну було створено держустанова — Центр держзакупівель при Prozorro, з яким буде укладено договір на закупівлю «пакунків малюка».

«Грубо кажучи, ми платимо їм піввідсотка комісійного збору і перераховуємо кошти. Зараз виконується робота по внесенню змін. Бебі-бокси будуть. У проект бюджету кошти закладені приблизно в тому ж обсязі», — заявив чиновник.

У міністерстві планують провести два тендери: один — на закупівлю «пакетів», другий — на логістику. В тендері зможуть взяти участь «Укрпошта» та недержавні поштові служби, які можуть організувати своєчасну доставку та зберігання.