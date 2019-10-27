Коломойський — шалена гієна! Майкл Щур пояснив, хто тут «дебіл»

Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно назвав міністра економіки Тимофія Милованова «дебілом» сам відрізняється великими промахами.
Про це Майкл Щур висловився в рамках «#@)₴?$0» на каналі «Телебачення Торонто».
Провідні помітили, що Коломойського знову «випустили з хоспісу для олігархів», після чого цей «ексцентричний плейбой» перетворився в «шалену гієну».
«Олігарх намагається нападати на все, що рухається, дихає, і хоч якось публічно підтримує колишню главу Нацбанку Валерію Гонтареву», — зауважила Ярослава Кравченка.
«Дебіл, за шкалою Коломойського, значить «не олігарх». За такою логікою дебіли — вся країна, крім Ахметова і Каті Якимчук. Може здатися, що така поведінка Коломойського, це демонстрація його влади і контролю над усім, крім його мови. Але, судячи з останніх подій, ця влада дещо перебільшена», — підкреслили ведучі.
Так, президент Володимир Зеленський не збирається повертати поки ПриватБанк олігарху, колишній президент Петро Порошенко все ще не працює у нього вдома, ще й почали мучити проблеми з пам’яттю.
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