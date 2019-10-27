«Терміново викликайте лікарів»: Тетяна Чорновіл викликала істерику у соратників Зеленського

Депутат від фракції екс-президента Петра Порошенка Тетяна Чорновіл вирішила провідати юриста і соратника чинної влади Володимира Зеленського Андрія Портнова.

Відео пригод викликало бурхливий сміх громадськості

Наголошується, що 27 жовтня Портнов святкує свій день народження, — і саме в цей день Чорновіл вирішила завдати йому візит.

Цікаво, що до його будинку під Києвом нібито не можна потрапити непоміченим ніяк інакше, окрім як за допомогою човна, що Тетяна і зробила, одягнувшись в гідрокостюм.

На її думку, Портнов є темною стороною влади в Україні і контролює відразу кілька відомств. Тому вона твердо вирішила поговорити з ним про це.

«Іхтіандр, перший сезон», «Нова методика лікування шизофренії водою», «Терміново викликайте лікарів. У Тані напад», «Очевидно, що галоперидол перестав працювати. Потрібно терміново міняти на інший препарат», — серед іншого, написали в мережі.