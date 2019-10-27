Курячі голови, кістки і шкіра: журналісти розкрили секрети українських ковбас

До складу багатьох українських ковбас і сосисок входять інгредієнти, які повинні були б потрапити на утилізацію: кістки, курячі голови, хрящі, сполучні тканини, шкіра і жир.

Їх прокручують через спеціальну м’ясорубку для більшої маси та об’єму продукту за меншу собівартість, передає ТСН.

В складі такі «відходи» часто називають ММО або ММД – м’ясо механічної обвалки/дообваливания.

«У цивілізованій Європі таке просто викидають на смітник», – наголошується в матеріалі.

Зазвичай відмітка «Вищий сорт» на етикетці означає, що в ковбасі або сосиску має бути тільки м’ясо. Зате в продуктах «першого сорту» вже можна підмішувати і «м’ясо механічної обвалки». Державний стандарт це дозволяє.

При цьому журналісти для аналізу в лабораторії взяли зразки ковбасних продуктів різної вартості звичайного супермаркету.

За результатами експертизи, кісточки знайшли у всіх продуктах вищого сорту і навіть в дитячій ковбасі. Відзначається, що мова йде про відомих виробників.

«Найвища кількість була в сосисках вищого сорту. Це може свідчити про те, що виробники використовують крім того, яке передбачена сьогодні Держстандартом, м’ясо механічної обвалки. В сосисках вищого сорту дуже високий вміст 0,7% — це дуже близько до ковбас першого сорту», – оцінила результати заступник керівника науково-дослідного центру випробувань продукції ДП «Укрметртестстандарт» Тетяна Шатаєва.

«Це умовно пишеться, що це м’ясо, а в складі можуть бути і хвости і лапи, і курячі голови, і корсети. Тобто, за рахунок кістки, яка подрібнена, збільшується маса. І ось ця маса потрапляє у м’ясні вироби», – розповіла голова ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів» Владислава Миронова.

ММО, як зазначили журналісти, украй вигідно для виробника, бо здешевлює ковбасу в рази. Але з ціною падає харчова цінність. Крім того, зростає небезпека фізичного травмування. Мікроскопічні кісткові голки здатні буквально упиватися в стравохід, шлунок і кишечник людини.

«Але ще цікавіше, звідки то м’ясо механічної обвалки береться взагалі. Його масово везуть нас з Європи. Тому що там такого не їдять. Утилізувати, тобто знищувати, це сміття дорого. Деякі виробники домовляються і збувають ці відходи на корми для тварин. Але більшість везуть до нас, як на звалище.

За 9 місяців цього року аж 90 тисяч тонн курячих кісток, голів і ніг перетнули наші митниці. І це в рази більше, ніж будь-яке інше м’ясо. І ми все це з’їли», – сказано в статті.