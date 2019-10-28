Археологи виявили залишки фортеці, яку збудували для захисту від татар

У Запоріжжі археологи знайшли фрагмент стіни Олександрівської фортеці.

Вона була побудована у XVIII ст. для захисту від татарських набігів, повідомляє 1news.zp.ua.

Розташування фортеці довгий час було невідомими. Вчені мали інформацію лише про приблизне місце її розташування.

На вул. Шкільній виявили залишки земляних валів та ровів цитаделі святого Іоанна, яка була частиною фортеці.

Залишки валу та рову добре збереглися. Вчені кажуть, що роботи необхідно продовжувати. Після цього можна буде зайнятися збереженням пам’ятки.

: gazeta.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.