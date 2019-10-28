В угорській лікарні стався курйоз: в томографі забули пацієнтку

В одній з болгарських лікарень лікарі загубили літню пацієнтку під час обстеження і шукали її протягом декількох годин.

За словами дочки потерпілої, її мати поїхала в лікарню і перестала виходити на зв’язок. Через кілька годин стурбована жінка звернулася в правоохоронні органи.

Протягом шести годин 70-річну пацієнтку Асенку Христову шукали по всій лікарні. Виявити її вдалося після довгих пошуків в замкненому кабінеті, де розташовується томограф. Христова почула стукіт підборів в коридорі і почала кликати на допомогу.

Як з’ясувалося, асистент рентгенолога поклала пацієнтку в томограф, зафіксувала її там і пішла. Варто відзначити, що відразу після цього лікар пішла у відпустку. Тепер їй загрожує догана і штраф.

Адміністрація лікарні принесла вибачення Христовій і її сім’ї та підкреслила, що ніякої шкоди здоров’ю пацієнтки не нанесено, оскільки томограф не був підключений. Однак рідні потерпілої все одно хочуть звернутися до юристів і подати в суд на медустанову, передає агентство .

: newformat.info

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