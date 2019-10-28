Сенцов в Одесі вперше за шість років викупався у Чорному морі

Звільнений з російського полону режисер і громадський діяч Олег Сенцов, який знаходиться в Одесі, вперше за довгий час викупався у морі

Про це написав на своїй сторінці у Facebook Олег Сенцов, повідомляє Depo.Одеса.

“Шість років я не бачив моря. Сьогодні ми зустрілися. Дякую, Одеса!”, – написав режисер.

Зазначимо, що Сенцов прилетів до Одеси ще вчора, 26 жовтня, на закритий концерт Святослава Вакарчука для звільнених полонених.

: odesa.depo.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.