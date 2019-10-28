США ввели в строй новый боевой корабль (видео)

В состав американских ВМС вошел новейший многофункциональный боевой корабль прибрежной зоны USS Indianapolis.

Военно-морские силы США ввели в строй новый корабль прибрежной зоны USS Indianapolis.

Он вошел в состав американского флота во время церемонии в Индиане. Она состоялась в порту города Бернс-Харбор на озере Мичиган.

В задачи корабля нового поколения входят патрулирование как в прибрежной зоне, так и в открытом море в наиболее важных районах судоходства, в частности, в Персидском заливе, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.



Напомним, ранее в Китае спустили на воду универсальный десантный корабль, а в Украине собрались продать недостроенный крейсер Украина, который годами ржавеет в порту Николаева.

bigmir.net