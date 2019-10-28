Надя Дорофеева засветилась в откровенном наряде на фотосессии

Популярная украинская певица Надя Дорофеева покорила сеть откровенным снимком во время фотосессии

Как сообщает Politeka, снимок опубликован на фан-странице девушки в Instagram.

Так, исполнительница в «прозрачном» наряде нагнулась и засветила нижнее белье. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Хочу увидеть Дорофееву», «огонь», «удачно», «супер», — пишут они.

Как сообщалось ранее, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет новое фото, на котором представила всеобщему вниманию пикантный образ

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала серию снимков, на которых она позирует в привычном дерзком и даже «бунтарском» образе, а не в милом и скромном.

Так, в этот раз Надя показала себя на тренировке вместе с танцевальной командой. Ребята дурачились и всячески позировали перед камерой. Сама Надя показала похудевшую фигуру в спортивном наряде и потанцевала перед камерой. При этом Дорофеева в шутку продемонстрировала накаченную фигуру.

Также на своей странице в социальной сети Инстаграм Надя показала редкое утро, когда ей удалось позавтракать дома. На фото звезда запечатлена в спортивной тунике и с тарелкой каши в руках. При этом на лице девушки нет ни грамма макияжа, а на голове — лохматый пучок из волос. Сама она позирует сидя за столом на террасе.