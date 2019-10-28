Вторая кожа: королева Летиция показывает, как носить самые модные брюки осени-2019 (фото)

Вещи из кожи в этом сезоне носят все — от главных звезд street-style до герцогинь и даже… королев! Так, на днях главный тренд сезона примерила королева Летиция. Красотка была замечена по пути в один из мадридских театров в кожаных скинни, свободной черной блузе и жакете цвета морской волны. Дополнили образ королевы элегатная сумочка на цепочке и балетки.

Если ты пока не готова облачаться в кожу с ног до головы, советуем тебе взять на заметку этот образ прекрасной Летиции — это пожалуй, самый комфортный способ разбавить лук модными этой осенью вещами из кожи. Красотка!