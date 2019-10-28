5 способів довше зберегти здоров’я печінки

Ми часто приділяємо підвищену увагу серцю, легким і ниркам, але забуваємо про печінку. А від здоров’я цього органу залежить якість життя людини.Нормальна вага. Ожиріння або навіть зайва вага накладають додатковий тиск на печінку. А це означає, що людині загрожує підвищений ризик жирового гепатозу. Зазначимо, що це одне з найбільш стрімко розвиваються захворювань печінки в світі.

Збалансоване харчування. Переконайтеся в тому, що у вашому раціоні міститься достатня кількість клітковини, вживайте менше жирів, вуглеводів і цукру. Включайте більше фруктів і зелених овочів, цільнозернових і злаків. Налягайте на продукти з низьким вмістом жиру, на хороші жири, не забувайте пити більше рідини.

Обережніше з ліками. При виборі неправильних ліків або їх передозуванні негативний вплив на печінку виростає. Обговоріть з лікарем прийом безрецептурних препаратів. Ніколи не змішуйте алкоголь з ліками. Взагалі уникайте вживання спиртного, якщо ви приймаєте хоч якісь ліки.

Вакцинація. Існують певні хвороби печінки, яким можна запобігти за рахунок вакцин. До них відносяться гепатити A і B. Обов’язково проходіть через подібні уколи.

Обережніше з токсинами. Токсини, які проникають в наш організм, безпосередньо впливають на печінку. Обережніше з використанням чистячих препаратів і аерозолів, будь-якого різновиду інсектицидів і хімічних препаратів. При використанні їх всередині приміщень дбайте про вентиляцію.

: МедікФорум