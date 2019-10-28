Потап влаштував Насті Каменських спекотну фотосесію на пляжі

Популярна співачка Настя Каменських, яка десять років співала в дуеті з репером Олексій Потапенко (Потап), а потім вийшла за нього заміж, обожнює увагу і часто підігріває інтерес публіки до своєї персони на сторінці в Instagram. Там красуня публікує яскравими фото і відео зі свого особистого і творчого життя. Днями артистка презентувала кліп на нову іспаномовну пісню, а після цього буквально відразу вирушила на відпочинок.

Тепер Настя активно публікує у соцмережі яскраві кадри з відпустки у Мексиці. Так, вона вже показувала пікантне фото в купальнику, а тепер вирішила похвалитися новим знімком, який зробив Потап. Очевидно, на відпочинок парочка відправилася разом, і тепер обидва викладають фото звідти. Як видно, Каменських забралася на цікаву дерев’яну споруду, що стоїть прямо на пляжі. На ній короткі джинсові шорти, чорна футболка і темні масивні чоботи.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Окт 2019 в 6:12 PDT

: wona.com.ua

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