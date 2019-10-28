У Донецьку вибухнула вежа мобільного зв’язку (відео)

В інтернеті з’явилося відео, на якому був зафіксований вибух вежі стільникового зв’язку в Донецьку і пояснення причин такого вчинку.

Відповідний ролик оприлюднив користувач Youtube-каналу Костянтин Катишев.

На відео можна побачити, як вибухає вежа стільникового зв’язку, після чого чоловік у чорних рукавичках, стоячи на височині, показує аркуш паперу, на якому викладено мотиви такого вчинку.

“Це зроблено з метою привернути увагу до нелюдських тортур у підвалах МДБ. Жорстоке поводження і прив’язування до кінцівок проводів зі струмом в “народних” республіках стали нормою”, – йдеться у записці.

Автор ролику закликає мешканців Донбасу вийти на акцію протесту проти тортур. Інакше він погрожує позбавити зв’язку “республіку”.

: prm.ua

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