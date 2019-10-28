Украину ожидают 12-градусные морозы

В Украине ожидаются морозы и снег уже в ноябре. Об этом сообщает народный синоптик Леонид Горбань.

Похолодание начнется уже в начале ноября, а на термометре выше 5 градусов не ожидается.

С 4 ноября стране холодно и сыро, и температура опустится до + 2. Однако потом станет немного теплее. С 6 ноября днем будет до – 6 градусов, возможны дожди.

В средине ноября прогнозируется до -7 градусов, а ночью местами температура может опускаться даже до -12 градусов, сообщает BAGNET, ссылаясь на СМИ.

: bagnet.org