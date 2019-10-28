Як створювалися найуспішніші бізнес-імперії в світі

Назви корпорацій Microsoft, mcdonald’s або Disney відомі кожній сучасній людині. Імена засновників стали легендами. Однак, далеко не всі знають, з чого починалася історія цих великих компаній і що допомогло їх власникам досягти такого величезного успіху.

Disney

Компанія, яка створила найвідоміші у світі мультфільми, давно переросла в справжню імперію розваг. У неї входять не тільки кілька студій, але й газети, журнали, телемережі, хокейна та футбольна команди та парки розваг. Щорічний прибуток корпорації досягає $20 млрд.

Зародилася велика імперія Disney в гаражі молодого художника Уолта Діснея, де він створив свої перші шедеври. Коли в 1928 році на екранах з’явився перший мультфільм з Міккі Маусом, він сам озвучував його. З тих пір яскраві і наповнені життям мультфільми Disney завоювали весь світ і рекордна кількість Оскарів, а кількість їх прихильників росте з кожним днем.

Mcdonald’s

Перший ресторан швидкого харчування з такою назвою був відкритий в Каліфорнії в 1940 році братами Діком і Маком Макдональдами. Можливо непримітне кафе так і залишилося б нікому не відомим, якби не заповзятливий бізнесмен Рей Крок, який на той момент перебував на межі розорення. Він став агентом братів по франчайзингу і став активно розширювати мережу.

Через 10 років він викупив бізнес у Макдональд майже за $3 млн. В 1965 році в США працювало вже понад 700 фірмових закладів. У 2018 році mcdonald’s працював у 118 країнах світу. Щодня в них харчуються близько 70 млн осіб. Незважаючи на регулярні скандали і звинувачення мережі у приготуванні шкідливих для здоров’я страв, популярність цього фаст фуду не падає.

Apple

У 1976 році Стів Джобс хотів зробити комп’ютери більш доступними для пересічних користувачів. У підсумку, організована ним компанія стала лідером на ринку технологій, а її продукція – популярною. Кожну хвилину Apple заробляє $300 тис., а на банківському рахунку компанії іноді накопичуються суми, які перевищують державний бюджет США.

L’oreal

Найбільша в світі косметична корпорація починалася зі скромного виробництва фарби для волосся. Потім асортимент продукції розширився уходових косметикою та парфумерією. Найбільшого розмаху бізнесу вдалося досягти спадкоємиці засновника компанії Ежена Шуллера. Корпорація поглинула багато відомі бренди.

Сьогодні під її маркою випускається косметика Maybelline New York, Lancôme, Elsève, Vichy і Lancôme. Користуватися цією косметикою і стати обличчям рекламної компанії L’oreal вважають престижним для себе багато відомі актриси і моделі.