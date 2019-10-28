На Донбасі загинув 19-річний бойовик “ДНР”

У середу, 23 жовтня, на Донбасі загинув молодий член незаконних збройних формувань, бойовик так званої ДНР Владислав Вакулін.

Про це у своєму Telegram каналі повідомляє блогер Анатолій Штефан “Штірліц”.

Блогер публікує скріншоти з соціальних мереж, на яких знайомі бойовика оплакують його смерть.

Судячи за даними на сторінці Вакуліна у “Вконтакте”, він був родом з Горлівки. Народився в 2000 році.

При цьому, інший блогер під ніком Necro Mancer, також з посиланням на коментарі в соціальних мережах, зазначає, що Вакулін загинув не в бойових умовах.