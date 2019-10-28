Після ліквідації аль-Багдаді терористи ИГИЛ призначили нового лідера, — ЗМІ

Терористичне угрупування Ісламська держава призначила наступника ватажка Абу Бакра аль-Багдаді, про знищення якого оголосили США.

Про це повідомляє видання Newsweek, посилаючись на свої джерела в регіональній розвідці, а також на близьке до бойовиків агентство Amaq.

Як повідомляється, новим лідером терористів став Абдулла Кардаш, відомий також як Хаджі Абдула аль-Афари.

Уточнюється, що аль-Багдаді призначив його своїм наступником ще в серпні цього року.

За словами співрозмовників видання, до моменту загибелі роль аль-Багдаді як керівника угруповання була символічною.

Відзначається, що він не брав участь ні в операціях, ні в повсякденних справах угруповання.

“Все, що робив Багдаді, це казав “так” або “ні” — не плануючи”, — цитує видання один з своїх джерел.