Маша Ефросинина продемонстрировала стройную фигуру во время зажигательных танцев

Маша Ефросинина сейчас отдыхает в Мексике. Теледива следит за своей фигурой даже в отпуске. Поэтому звезда смогла похвастаться стройными формами, записав свои зажигательные танцы на видео.

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым и дочерью Наной отдыхает в Мексике. Подписчики звезды заметили, что теледива часто использует в своих аутфитах белые шорты из собственной коллекции одежды. Фолловеры думали, что эти шорты предназначены только для сна. Но Маша решила доказать, что это не так.

«ЗасЫпали вы меня вопросами после сториз на лодке : «почему я в спальных трусах?» Таааак, девочки, пора снова объясниться! Создавая @mashsh.wear , мы думали только о том, как можем быть вам полезны не только дома, но и в повседневной жизни! А девиз бренда #easylivingwear говорит сам за себя – вам должно быть легко!!! Легко миксовать нашу одежду с другими вещами, легко подбирать ее на любой случай жизни, легко экономить, покупая одну вещь и иметь при этом возможность создавать с нею несколько луков! Эти вискозные струящиеся шорты на резинке стали бестселлером весенне-летнего сезона. Поэтому мы выпустили их в нескольких цветах! Мой фаворит – молочные!! На отдыхе я надеваю из с купальником, с накидками для похода в ресторан, с топиками для поездки на великах или на экскурсию! Ну, и конечно, спать в них одно божественное удовольствие!!!» – написала Маша в своем микроблоге.

Этот пост она сопроводила видеозаписью, на которой продемонстрировала все вышеописанные аутфиты на себе. Отметим, что во время импровизированного дефиле телеведущая двигалась под ритмичную музыку, так что фолловеры смогли оценить ее фигуру во всей красе.

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Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 27 Окт 2019 в 12:04 PDT

: hyser.com.ua