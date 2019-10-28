В Одесі спіймали трьох іноземців, які вбили двох людей, влаштувавши різанину

Поліція Одеси затримала іноземців, які влаштували бійку з поножовщиною, в ході якої дві людини загинули, один отримав поранення і знаходиться в лікарні.
Про це повідомляє відділ комунікацій поліції в Одеській області.
Поліцейські встановили та затримали 24-х, 26-ти та 28-річного правопорушників. Їх дії кваліфіковані як умисне вбивство (ч. 2 ст. 115), замах на вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115) та хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).
“Всім трьом фігурантам оголошено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Максимальне покарання, передбачене законом за скоєне, – довічне позбавлення волі”, – заявили в поліції.
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