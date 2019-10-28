На Донбасі бойовики 13 разів обстрілювали ЗСУ, серед військових — без втрат

У зоні бойових дій на Донбасі 27 жовтня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню.

Позіції підрозділів Об’єднання єднаних сил обстрілювали із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднання єднаних сил.

Обстріли з боку бойовиків фіксували поблизу Березового, Лебединського, Мар’яна їнки та Водяного, що на Приазов’ї. Також обстрілювали неподалік Новолуганського, Луганського, Травневого, Кримського та Золотого-4 (поза межами ділянки розведення).

Втрат серед особового складу українських військ за минулу добу не було, долали у штабі.